Исследование: 62% казанцев разделяют идею о запрете электронных сигарет в России

62% казанцев поддерживают запрет электронных сигарет в России. Еще 24% жителей столицы Татарстана выступают против данной инициативы. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Аналитики также выяснили, что большая доля противников данной инициативы приходится на граждан моложе 34 лет (49%). С большим позитивом к данной идее относятся респонденты в возрастной категории от 35 до 44 лет (77%).

Помимо этого, исследование показало, что запрет о продаже вейпов поддерживают 72% некурящих граждан, а также 45% курильщиков обычных сигарет. При этом не слишком данную инициативу поддерживают пользователи электронных сигарет — 57% выступают против этой идеи, а поддерживают всего 10%.

Фото: pixabay.com

Напомним, в декабре 2022 года депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить торговлю электронными сигаретами через интернет.

Главный нарколог Минздрава Татарстана Резеда Хаева заявила, что молодежь стала чаще пользоваться электронными сигаретами. По статистике, доля потребителей этих средств курения среди молодых россиян в возрасте 18—24 лет составляет 19,1%.

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Антон Гаврилов