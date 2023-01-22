Парламентские слушания о запрете вейпов в России пройдут в ближайшие 2 месяца

Парламентские слушания о введении запрета на продажу и использование вейпов на территории России могут пройти в течение полутора-двух месяцев. Об этом сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

— Такого уровня обсуждений в парламенте страны давно не было. Нужно профессионально разъяснить ту позицию, что сегодня в России огромное количество родителей выступают за то, чтобы вейпы были запрещены в стране. Это смертельно опасно для детей, — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта о запрете электронных сигарет на территории России, предпринимателям, которые занимаются продажей вейпов, будет дано время для переориентации своего бизнеса.

Фото: flickr.com

Отметим, что в сентябре прошлого года детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Ее инициативу одобрили в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава страны, куда она направляла запрос.



На этой неделе в Роспотребнадзоре РФ одобрили идею законодательного запрета вейпов. В Управлении заявили, что они концептуально поддерживают любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.

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Айрат Назипов