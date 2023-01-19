Роспотребнадзор поддержал идею законодательного запрета вейпов
Комментируя инициативу о запрете продажи вейпов, пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что ведомство концептуально поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Накануне, 18 января, Государственная дума увеличила акцизы на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина. Вместе с этим ее председатель Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос и внести предложения о возможности запрета вейпов на территории России.
— Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов, — уточнил он.
Отметим, что в сентябре прошлого года детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Ее инициативу одобрили в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава страны, куда она направляла запрос.
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