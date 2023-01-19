Роспотребнадзор поддержал идею законодательного запрета вейпов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комментируя инициативу о запрете продажи вейпов, пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что ведомство концептуально поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Накануне, 18 января, Государственная дума увеличила акцизы на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина. Вместе с этим ее председатель Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос и внести предложения о возможности запрета вейпов на территории России.

— Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов, — уточнил он.



Отметим, что в сентябре прошлого года детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Ее инициативу одобрили в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава страны, куда она направляла запрос.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин