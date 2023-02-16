РБК: в Минсельхозе России предложили блокировать сайты по продаже электронных сигарет без решения суда

В Министерстве сельского хозяйства России предложили досудебно блокировать сайты, продающие табачную и никотинсодержащую продукцию. Соответствующий законопроект рассмотрят Минцифры, Минпромторг и Минэкономразвития.

Минсельхоз объяснил, что документ разработан для эффективной реализации норм закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Он направлен на блокировку доменных имен, страниц сайтов в интернете, содержащих предложения об онлайн-продаже такой продукции.

Отметим, что дистанционная продажа табачных и никотинсодержащих товаров (речь идет об электронных сигаретах и других электронных системах доставки никотина) — в России запрещена на законодательном уровне.

— Аналогичные нормы в отношении алкогольной продукции <...> показали свою эффективность, в частности, в пресечении и предотвращении торговли через маркетплейсы, — приводит РБК текст обращения.

По данным издания, Минпромторг России концептуально поддерживает инициативу Минсельхоза, потому что она создаст возможность дополнительного контроля за соблюдением запрета на дистанционную продажу табачной и никотиносодержащей продукции.

Однако ведомство считает необходимым более углубленно проработать вопрос о блокировке отдельных интернет-страниц поставщиков, нарушающих запрет, если они размещаются на сайте маркетплейса, который является агрегатором для продажи различных товаров.

В конце января сообщалось, что парламентские слушания о введении запрета на продажу и использование вейпов на территории России могут пройти в течение полутора-двух месяцев. В Роспотребнадзоре уже одобрили идею законодательного запрета вейпов — там концептуально поддерживают любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.



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Илина Хакимова