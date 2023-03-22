В Чувашии возбудили уголовное дело после заражения сибирской язвой трех человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Чувашии следователи возбудили уголовное дело на жителя деревни Старое Акташево Цивильского округа. Его подозревают по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

Как считает следствие, мужчина в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой.

— В нарушение действующего ветеринарного законодательства подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы, — рассказали в пресс-службе СК.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В итоге заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель деревни.

Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело было изъято из производства межрайонного следственного отдела и передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

Напомним, изначально симптомы сибирской язвы выявили у двух жителей Чувашии. Возможной причиной случая сибирской язвы в ведомстве называли незаконный подворный убой нелегально купленного животного.

Сегодня стало известно о третьем заболевшем. Он покинул пределы республики и сейчас находится в Подмосковье. Мужчину изолировали.



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Айрат Назипов