Россия увеличила поставки платины в Китай почти в 300 раз

Россия в январе­ — феврале 2023 года увеличила поставки платины в Китай в 279 раз — до 1,67 т, палладия в 8,5 раза — до 2,72 т, в денежном выражении — в 265 раз (с $0,2 млн до $53 млн). Объемы поставок палладия увеличились в 8,5 раза (с 0,32 т до 2,72 т), в деньгах — в 5,6 раза (с $27 млн до $152 млн), сообщает РБК.



Поставки еще одного металла платиновой группы родия, использующегося в производстве катализаторов различного назначения, выросли в семь раз (с 26,2 кг до 0,19 т), в деньгах — в шесть раз (с $13 млн до $76 млн), следует из данных китайской таможни.

В 2022 году поставки российской платины в Китай упали на 33%, до 8,99 т, что в денежном выражении продемонстрировало сокращение почти вдвое — до $280,1 млн. Поставки палладия выросли на 43%, до 9,03 т (в деньгах рост на 23,6%, до $583,8 млн) и 67%, родия — до 0,52 т (рост на 13%, до $238,5 млн).

Фото: pixabay.com

В январе этого года Россия стала лидером по поставкам в Китай природного газа, общие поставки составили 2,7 млрд куб. м. Россия вышла вперед с большим отрывом от других крупных поставщиков, таких как Туркменистан и Катар, поставивших по 2,2 млрд куб. м, и Австралии — 1,9 млрд куб. м.



В прошлом году Великобритания выражала намерения обложить повышенными 35-процентными пошлинами импорт российских и белорусских товаров, включая платину, палладий и химические продукты на сумму £1,4 млрд ($1,72 млрд).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко