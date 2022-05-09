Британия ввела повышенные пошлины на платину и палладий из России

Великобритания обложит повышенными 35-процентными пошлинами импорт российских и белорусских товаров, включая платину, палладий и химические продукты на сумму £1,4 млрд ($1,72 млрд), сообщает ТАСС.



На сайте правительства Соединенного Королевства указано, что общий объем российского импорта и британского экспорта в Россию с повышенными пошлинами достигнет £4 млрд ($5 млрд).

Это касается готовящихся ограничений на экспорт британских товаров в Россию, которые коснутся товаров на £250 млн ($310 млн) в «наиболее зависящих от поставок из Соединенного Королевства отраслях российской экономики» — продукции химической промышленности, полимерах и промышленном оборудовании.

Согласно заявлению лидеров «Большой семерки» по итогам видеоконференции с участием президента Украины Владимира Зеленского, страны G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) намерены избавиться от зависимости от поставок российских энергоресурсов. Лидеры стран G7 заявили, что продолжат заниматься отключением России от «ключевых сервисов», будут принимать дальнейшие меры против российских банков и финансового сектора, будут противостоять попыткам властей РФ «распространять свою пропаганду».

Маргарита Головатенко