Определился соперник УНИКСа в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ

Фото: Пресс-служба БК УНИКС

Определился соперник УНИКСа в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ сезона 2022/23. Им станет пермская «Парма-Пари», которая заняла 7-е место по итогам регулярного чемпионата.

Четвертьфинальная серия пройдет до трех побед по схеме 2 + 2 + 1. Первые матчи состоятся на паркете «Баскет-холла» в Казани 1 апреля в 18:00 и 3 апреля в 19:00. А третья игра состоится в Перми 6 апреля в 18:00.

Если потребуется, четвертая игра серии запланирована на 8 апреля (15:00) в Перми. При ничейном исходе, команды сразятся в пятом матче, который пройдет в столице Татарстана 11 апреля в 19:00.

Фото: unics.ru

Отметим, что УНИКС досрочно обеспечил себе итоговое 2-е место в регулярном чемпионате. В предыдущем матче казанский клуб потерпел поражение, уступив команде «Локомотив-Кубань» в гостях.

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Айрат Назипов