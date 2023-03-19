УНИКС проиграл команде «Локомотив-Кубань» в гостевом матче

Фото: пресс-служба УНИКСа

Казанский УНИКС потерпел поражение в матче с БК «Локомотив-Кубань» чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 78:70 в пользу хозяев.

В первой четверти сильнее оказались игроки «Локомотив-Кубани». Они выиграли со счетом 23:20. Во второй четверти УНИКС переиграл соперника со счетом 19:23. На двух последних игровых отрезках подопечные Велимира Перасовича уступили. Третья четверть закончилась победой краснодарской команды со счетом 18:12, а четвертая со счетом 18:15.

Фото: скриншот видео

Отметим, что УНИКС досрочно обеспечил себе итоговое 2-е место в регулярном чемпионате благодаря уверенной победе над МБА в предыдущем туре. Тогда казанцы выиграли со счетом 73:58.

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Айрат Назипов