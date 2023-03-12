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УНИКС одержал победу над МБА

20:05, 12.03.2023
УНИКС одержал победу над МБА
Фото: пресс-служба УНИКСа

УНИКС в домашнем матче в Казани одержал победу над МБА на Втором этапе чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 73:58 (18:8, 16:17, 17:16, 22:17).

Фото: пресс-служба УНИКСа

Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Дэрил Мэйкон, который набрал 20 очков.

Таким образом, УНИКСу удалось прервать серию из трех поражений подряд и занять второе место в таблице этапа победителей Единой лиги ВТБ. В общей сумме команда одержала 24 победы в 30 матчах.

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Илина Хакимова
СпортБаскетбол Татарстан

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