УНИКС одержал победу над МБА
УНИКС в домашнем матче в Казани одержал победу над МБА на Втором этапе чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча завершилась со счетом 73:58 (18:8, 16:17, 17:16, 22:17).
Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Дэрил Мэйкон, который набрал 20 очков.
Таким образом, УНИКСу удалось прервать серию из трех поражений подряд и занять второе место в таблице этапа победителей Единой лиги ВТБ. В общей сумме команда одержала 24 победы в 30 матчах.
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