В альметьевском «Автотранспортном управлении» выявили нарушения трудовых прав работников

Фото: прокуратура Татарстана

Руководителя альметьевского МУП «Автотранспортное управление» привлекли к административной ответственности за возложение дополнительных обязанностей на сотрудников. Ему направили представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



После привлечения главы предприятия к ответственности нарушения не устранили. В связи с этим прокуратура направила в суд иск о принудительном взыскании с «Автотранспортного управления» задолженности по зарплате, которая составила 280 тысяч рублей.

Сотрудники Альметьевской городской прокуратуры при проверке установили, что на восемь работников «Автотранспортного управления» возложили дополнительные обязанности, хотя те согласия не давали. Допсоглашения с ними работодатель не заключил, а деньги за выполненную допработу выплатил лишь частично.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исковые требования прокуратуры удовлетворены. Судебное решение в законную силу еще не вступило.

В прошлом году стало известно, что казанское «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» задолжало по страховым взносам более 16 миллионов рублей. Это установила прокуратура Московского района города в ходе проверки соблюдения требований налогового законодательства.



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Татьяна Демина