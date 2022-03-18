Казанское ПАТП №4 задолжало по страховым взносам более 16 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанское «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» задолжало по страховым взносам более 16 миллионов рублей. Это установила прокуратура Московского района города в ходе проверки соблюдения требований налогового законодательства.

В адрес директора ПАТП №4 надзорное ведомство внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Документ на данный момент рассматривается.

Фото: Максим Платонов (архив)

МУП «ПАТП №4» — один из крупнейших по числу маршрутов пассажирских перевозчиков Казани. В июле 2021 года его возглавил Альберт Мухаметшин. До этого руководителем ПАТП №4 был Айрат Исхаков, он возглавлял предприятие с 2017 года.



В январе 2022 года стало известно, что исполком Казани постановил реорганизовать МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2», присоединив к нему «ПАТП №4».

Татьяна Демина