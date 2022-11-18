Казанский «Водоканал» потратит 6,1 млн рублей на ликвидацию провала возле театра Камала

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Казанский «Водоканал» потратит 6,1 млн рублей на ликвидацию провала возле Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Об этом сообщается на сайте госзакупок.



— Утром 10 октября 2022 года вблизи пешеходного перехода на перекрестке ул. Марселя Салимжанова и ул. Пушкина произошел провал участка тротуара в образовавшуюся в грунте полость. Провал образовался в охранной зоне коллектора хозяйственно-бытовой канализации МУП «Водоканал» диаметром 1 700 мм. Обследование показало, что коллектор находится в технически исправном состоянии, — говорится в документации.

Согласно распоряжению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, образовавшийся провал угрожает здоровью и жизни людей. При этом чрезвычайная ситуация имеет локальный характер. Работы должны быть выполнены в 60-дневный срок.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, в октябре в образовавшийся провал упала девушка. Она получила травму ног.

Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку по факту случившегося.

— Провал на сетях фекалий и канализации. Под этим провалом проходит коллектор диаметром 1700 мм. «Водоканал» готовится к производству аварийных работ <...> После чего будет вскрыто место провала, будут выяснять, насколько серьезны повреждения этого коллектора, и уже после этого будут окончательно определены сроки. Ситуация очень серьезная, сети в Казани старые, поэтому сразу сказать, что за два дня сделают или за два месяца сделают невозможно. Надо определить сначала степень повреждения этих сетей, — рассказал 11 октября заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.



Однако казанский «Водоканал» опроверг свою причастность к провалу. Устранением последствий занимаются сотрудники предприятия, так как провал образовался в охранной зоне сетей канализации.

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Максим Кокунин