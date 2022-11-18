Казанский «Водоканал» потратит 6,1 млн рублей на ликвидацию провала возле театра Камала
Казанский «Водоканал» потратит 6,1 млн рублей на ликвидацию провала возле Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
— Утром 10 октября 2022 года вблизи пешеходного перехода на перекрестке ул. Марселя Салимжанова и ул. Пушкина произошел провал участка тротуара в образовавшуюся в грунте полость. Провал образовался в охранной зоне коллектора хозяйственно-бытовой канализации МУП «Водоканал» диаметром 1 700 мм. Обследование показало, что коллектор находится в технически исправном состоянии, — говорится в документации.
Согласно распоряжению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, образовавшийся провал угрожает здоровью и жизни людей. При этом чрезвычайная ситуация имеет локальный характер. Работы должны быть выполнены в 60-дневный срок.
Напомним, в октябре в образовавшийся провал упала девушка. Она получила травму ног.
Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку по факту случившегося.
— Провал на сетях фекалий и канализации. Под этим провалом проходит коллектор диаметром 1700 мм. «Водоканал» готовится к производству аварийных работ <...> После чего будет вскрыто место провала, будут выяснять, насколько серьезны повреждения этого коллектора, и уже после этого будут окончательно определены сроки. Ситуация очень серьезная, сети в Казани старые, поэтому сразу сказать, что за два дня сделают или за два месяца сделают невозможно. Надо определить сначала степень повреждения этих сетей, — рассказал 11 октября заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.
Однако казанский «Водоканал» опроверг свою причастность к провалу. Устранением последствий занимаются сотрудники предприятия, так как провал образовался в охранной зоне сетей канализации.
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