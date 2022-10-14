В Казани устанавливают причину просадки грунта у театра Камала — к работам привлекли спецтехнику

Фото: мэрия Казани

Причину просадки грунта недалеко от Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала в Казани установить пока не получилось. Работы в этом направлении продолжаются, сроки их завершения по-прежнему не называются.



На данный момент территорию провала огородили. Там работает спецтехника и бригада из 15 работников МУП «Водоканал», сообщили в мэрии города.

В мэрии уточнили, что провал не связан с коллектором, который проходит недалеко от места аварии. Он находится в исправном состоянии — повреждения, подтопления и размытия отсутствуют.

Напомним, о провале стало известно в начале этой недели. В него упала девушка. Она получила травму ног.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство оценит работу муниципалитета в сфере ЖКХ и благоустройства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. По факту инцидента процессуальную проверку также проводит полиция.

— Провал на сетях фекалий и канализации. Под этим провалом проходит коллектор диаметром 1700 мм. «Водоканал» готовится к производству аварийных работ <...> После чего будет вскрыто место провала, будут выяснять, насколько серьезны повреждения этого коллектора, и уже после этого будут окончательно определены сроки. Ситуация очень серьезная, сети в Казани старые, поэтому сразу сказать, что за два дня сделают или за два месяца сделают, невозможно. Надо определить сначала степень повреждения этих сетей, — рассказал 11 октября заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.



Однако казанский «Водоканал» опроверг свою причастность к провалу. Устранением последствий занимают сотрудники предприятия, так как провал образовался в охранной зоне сетей канализации.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина