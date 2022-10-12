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Казанский «Водоканал» заявил, что не виноват в провале у театра Камала

12:21, 12.10.2022 1
Казанский «Водоканал» заявил, что не виноват в провале у театра Камала
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Провал недалеко от Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала образовался не из-за сетей МУП «Водоканал», заявили на предприятии.

Проходящий недалеко от провала коллектор находится в исправном состоянии, на нем нет повреждений:

— В связи с тем, что провал образовался в охранной зоне сетей канализации, устранением занимаются бригады «Водоканала», чтобы во время восстановительных работ не нанести урон проходящим трубопроводам.

Отмечается, что специалисты сделают все возможное для быстрого восстановления данного участка.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

О провале стало известно 10 октября. В него провалилась девушка. Она получила травму ног. Прокуратура Вахитовского района Казани накануне организовала проверку по факту просадки грунта. Надзорное ведомство оценит работу муниципалитета в сфере ЖКХ и благоустройства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. По факту инцидента процессуальную проверку также проводит полиция.

Казанские власти не смогли назвать сроков устранения провала:

— Ситуация очень серьезная, сети в Казани старые, поэтому сразу сказать, что за два дня сделают или за два месяца сделают, невозможно. Надо определить сначала степень повреждения этих сетей, — дал комментарий заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:04
    сомнений нет. водоканал виноват.

    его труба значит и его яма.
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