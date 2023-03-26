Главное о коронавирусе за неделю: «Мир-19» против COVID-19, в США свирепствует опасный грибок
В Татарстане выполнили 8 738 379 лабораторных тестов на коронавирус
В Татарстане на 26 марта зарегистрировано 202 920 фактов заражения коронавирусом и 199 929 случаев выздоровления. Умерли за весь период 2 010 жителей республики.
- В Татарстане с 20 января не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19. Всего с начала 2023 года от коронавируса умер один человек.
- По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 24 марта, в республике выполнено 8 738 379 лабораторных тестов на коронавирус. С учетом активности эпидемического процесса и доли положительных результатов исследований нормируемый уровень охвата тестированием предусматривает проведение как минимум 150 исследований на 100 тысяч населения.
МИД России: Россия и Китая поддерживали друг друга в период пандемии COVID-19
На 26 марта в России зафиксировано 22 586 210 случаев заражения коронавирусом и 21 938 293 выздоровления. Умерли от COVID-19 c начала пандемии 397 078 человек.
- Рейсы из Владивостока в Пекин, ранее остановленные из-за пандемии коронавируса, будут восстановлены. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аврора», полеты по данному маршруту возобновят 28 марта. Там же сообщили, что сейчас ведется продажа билетов — она продлится до 31 мая нынешнего года.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия и Китай в период пандемии COVID-19 по своему преодолевали трудности, но при этом оказывали друг другу взаимную поддержку. По ее словам, Запад в непростое время напротив только препятствовал обоим странам в этом вопросе.
- По сравнению с прошлой неделей заболеваемость коронавирусом в России выросла незначительно — на 3,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали, что в большей степени россияне заражаются штаммами COVID-19 подвида «омикрон».
- Голкипер «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов сдал тест на COVID-19. Результат оказался отрицательным. По словам тренера вратарей национальной команды Виталия Кафанова, спортсмен «чувствует себя хорошо».
- Возвращение туристов из КНР в Санкт-Петербург будет происходить относительно медленно. Об этом заявил руководитель городского комитета по туризму Сергей Корнеев. Он отметил, что китайские туристы не приезжали в Россию в течении трех лет из-за пандемии COVID-19. По его словам, разрешение Пекина посещать страну очень важно для России.
- По итогам 2022 года в Москве, по сравнению с доковидным периодом, удвоилась посещаемость музеев. Данный показатель вырос до 16,7 миллиона человек. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Он подчеркнул, что «традиционная культура не просто выжила, она по-прежнему фантастически актуальна и востребована среди москвичей». По словам Собянина, в столичных парках прошло 14,8 тысячи фестивалей и мероприятий — их посетили 136 миллионов человек.
- 16 новых реагентов для диагностики инфекций и четыре платформы для быстрого получения вакцин разработаны в России за последние 2 года. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Препарат от коронавируса «Мир-19», разработкой которого занимались специалисты федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, в ближайшее время появится в аптеках. Об этом сообщил директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов. Он также напомнил, что данный препарат поручила разработать глава агентства Вероника Скворцова.
- Также в пресс-службе ФМБА рассказали, что Минздрав России одобрил изменения инструкции по медицинскому применению инновационного препарата «Мир-19». Теперь его можно также применять амбулаторно.
- Владивосток и Харбин восстановили регулярное авиасообщение. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, первый за 3 года с начала пандемии COVID-19 регулярный полет в Харбин из Владивостока позволит в полном объеме восстановить отношения с соседними китайскими провинциями Цзилинь и Хэйлунцзян
Борис Джонсон: вечеринки в разгар пандемии COVID-19 проводились для повышения морального состояния работников
На 26 марта выявлено 676 609 955 случаев заражения коронавирусом. Умерли 6 881 955 человек.
- Президент США Джо Байден подписал законопроект, смысл которого заключается в том, что американская разведка придает огласке данные о распространении COVID-19, которые у нее есть. Однако, по словам американского лидера, власти США не станут выносить в свет ту информацию, распространение которой может навредить безопасности страны.
- В МИД КНР инициативу, подписанную американским лидером назвали политической манипуляцией. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь заявил, что содержание инициативы, в которой сказано про Китай, искажает факты.
- В США зафиксировали резкий рост числа заражений смертельно опасным и устойчивым к лекарствам грибком Candida auris. Ученые считают, что сложная эпидемиологическая ситуация связана с недостаточно качественной профилактикой инфекций в медучреждениях. Еще, по мнению специалистов, виной тому может быть система здравоохранения страны, которой пришлось непросто в период пандемии COVID-19.
- Экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что проводил вечеринки в разгар пандемии COVID-19 с целью повышения морального состояния работников его канцелярии. Также по его словам, увеселительные мероприятия, проводившиеся в то время, были рабочей необходимостью.
- В период с 20 февраля по 19 марта коронавирусом в мире заразились более 3,7 миллиона человек. Число летальных исходов по сравнению с предыдущими 28 днями снизилось на 46%, сообщает ВОЗ. По данным организации, количество случаев инфицирования уменьшилось на 31%. За данный период от вируса скончались более 26 тысяч человек.
- Администрация США намерена в мае распустить команду по реагированию на пандемию COVID-19 из-за ее спада. Как сообщает Washington Post, сейчас часть членов команды уже покидают свои посты, однако главный координатор группы Ашиш Джа пока остается на своем месте. По оценкам экспертов, он оставит должность в мае, после того как в США истечет срок действия чрезвычайного положения в сфере здравоохранения.
- Ученые из университета Лидса и университета Шеффилда в Великобритании выяснили, что пациентов можно оперировать через 2 недели после диагностирования коронавируса. Однако такая стратегия подойдет в том случае, если они успешно восстановились. Это сократит рекомендуемую отсрочку операции с семи до двух недель. Результаты исследования опубликованы в журнале Anaesthesia.
- Тест на коронавирус главы Венесуэлы Николаса Мадуро оказался ложноположительным. Об этом сообщила вице-президент государства Делси Родригес. По ее словам, вчера медики проинформировали Мадуро о положительном результате ПЦР теста на COVID-19. По этой причине он приостановил свое участие в ибероамериканском саммите.
- Россия и Уганда имеют большой потенциал сотрудничества в нефтяной отрасли, а также в области сельского хозяйства. Об этом заявил президент республики Йовери Кагута Мусевени в интервью ТАСС. Также он добавил, что «страны должны развивать сотрудничество и в сфере здравоохранения, особенно на фоне пандемии коронавируса». Говоря об этом он заявил, что важно уделять внимание вопросу развития «патогенной экономики». По словам Мусевени, это открывает экономические возможности «в частности антивирусных и антипаразитических препаратов».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым