Директор ФМБА: препарат от коронавируса «Мир-19» скоро появится в аптеках

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Препарат от коронавируса «Мир-19», разработкой которого занимались специалисты федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, в ближайшее время появится в аптеках. Об этом сообщил директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов.

— Хочется рассказать о препарате «Мир-19». Это уникальная разработка нашего Института иммунологии ФМБА. <…> Вчера мы получили, наконец, разрешение на внедрение препарата в амбулаторное звено, то есть уже в ближайшее время он появится в аптеках, — цитирует ТАСС слова Хаитова.

Фото: правительство России

Он также напомнил, что данный препарат поручила разработать глава агентства Вероника Скворцова

— Фактически за 2 года мы прошли гигантский путь от самой идеи о создании данного препарата, — сказал Хаитов.

Накануне в пресс-службе ФМБА также сообщили, что «Мир-19» доступен в том числе для амбулаторного применения.

Данный препарат Минздрав зарегистрировал в декабре 2021 года. Он эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая «дельту» и «омикрон».



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Антон Гаврилов