Американская разведка рассекретит данные о происхождении COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент США Джо Байден подписал законопроект, одобренный Конгрессом, согласно которому американская разведка должна рассекретить имеющиеся у нее данные о происхождении нового коронавируса.



— В понедельник, 20 марта 2023 года, президент подписал закон <...> S. 619, «Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года», который требует от директора Национальной разведки рассекретить определенную информацию, касающуюся происхождения COVID-19, — приводит ТАСС текст документа.

Отметим, что в своем заявлении Байден указал, что власти США не будут раскрывать информацию, которая может навредить национальной безопасности страны.



Лидер США добавил, что правительство «продолжит проводить обзор всей секретной информации, касающейся происхождения COVID-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии. <...> Нам необходимо выяснить происхождение COVID-19, чтобы обеспечить более эффективное предотвращение будущих пандемий», — подчеркнул Байден.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоит сказать, что, согласно такой инициативе, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс обязана «рассекретить информацию, касающуюся происхождения COVID-19». Предполагается, что Хейнс должна рассекретить имеющиеся у американской разведки данные в течение 90 дней после подписания Байденом законопроекта.

Ранее она заявляла, что «нет консенсуса относительно того, была ли это утечка из лаборатории <...> или [это была] естественная передача от зараженного животного». По ее словам, «это две рабочие теории».

В середине февраля палата представителей конгресса США приступила к расследованию происхождения COVID-19. Созданный спецкомитет по коронавирусной пандемии начал проверять версию об искусственном происхождении вируса и его утечки из китайской лаборатории.

После этого директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро уже давно считает источником пандемии «лабораторный инцидент в Ухане». Он обвинил китайские власти в попытках помешать расследованию установления причин пандемии.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова