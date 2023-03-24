ФМБА: препарат против коронавируса «Мир-19» разрешили применять амбулаторно

Фото: Правительство России

Препарат против COVID-19 — «Мир-19» одобрили для амбулаторного применения. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

— Минздрав России одобрил изменения инструкции по медицинскому применению инновационного препарата «Мир-19». Препарат теперь доступен и для амбулаторного применения, — цитирует RT слова сообщения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый раз о препарате «Мир-19» сообщалось в апреле 2022 года. Тогда отмечалось, что на разработку лекарства, а также модернизацию технологических линий, включая закупку оборудования, планируется выделить 387 миллионов рублей.

Данный препарат Минздрав зарегистрировал в декабре 2021 года. Разработка эффективна против всех изученных штаммов коронавируса.

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Антон Гаврилов