Банк России объяснил замедление роста цен в Татарстане сдержанным потребительским спросом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Годовая инфляция в Татарстане в феврале составила 10,74% после 11,55% в январе 2023 года. Объясняется это снижением давления со стороны издержек производителей продуктов питания, сдержанным потребительским спросом на товары длительного пользования, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года, сообщает пресс-служба отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ России.

В Татарстане годовая инфляция в феврале оказалась меньше, чем в Приволжском федеральном округе (10,90%) и в России в целом (10,99%).

На прирост цен на продукты питания (10,07% после 10,94% в январе) во многом продолжил влиять рекордный урожай зерновых, собранный в прошлом сезоне. Вырос объем сбора пшеницы, что привело к расширению предложения на внутреннем рынке и снижению оптовых цен на зерно. В связи с этим сократились затраты перерабатывающих предприятий на сырье — ускорилось снижение цен на муку, замедлился годовой рост цен на макаронные изделия. Аналогично увеличение сбора гречихи, овса и гороха повлияло на снижение в годовом выражении цен на крупы и бобовые после роста месяцем ранее.

Поскольку в Татарстане увеличилась урожайность сахарной свеклы, стали производить больше сахара. Рынок насытился, и годовой рост цен продолжил замедление. Динамика цен на муку и сахар повлияла на уменьшение годового прироста цен на кондитерские изделия.

В результате роста производства комбикормов, а также высокого в сравнении с прошлым годом уровня запасов сухих кормов уменьшилось давление на затраты животноводческих предприятий — производителей мяса. В Татарстане замедлился рост цен на говядину, а рост цен на мясо птицы сменился снижением в годовом выражении.

Рост цен на непродовольственные товары в феврале 2023 года составил 10,32% после 11,29% в январе. Прирост цен в этом сегменте уменьшился в основном за счет сдержанной активности потребителей.

Сохранение сдержанного спроса и расширение предложения новых машин азиатских брендов повлияли на замедление роста цен на такие автомобили. Увеличение предложения электротоваров в феврале продолжило влиять на замедление темпов роста цен на стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и другую бытовую технику.

Годовой прирост цен в сфере услуг в Татарстане в феврале по сравнению с январем 2023 года замедлился с 12,83% до 12,35%. Такая динамика связана с эффектом высокой сравнительной базы прошлого года.

В феврале 2022 года некоторые онлайн-видеосервисы приняли решение о повышении стоимости услуг. В этом году на фоне ослабления спроса из-за предстоящего исключения из подписки некоторых востребованных сериалов и кинофильмов цены не увеличивались. После годового роста на 4,21%, отмечавшегося в январе 2023 года, в феврале стоимость подписки сложилась на уровне прошлого года.

Татарстанцы в этом году резко начали экономить на собственном здоровье, домашних животных и книгах, зато увеличили траты на «красивую жизнь» — путешествия, рестораны, цветы. В марте, по данным Росстата и ВШЭ, в республике наблюдается спад потребительской активности по отношению к аналогичному периоду 2022-го, так что в общероссийском рейтинге Татарстан оказался в аутсайдерах — на 7-м месте с конца. «Реальное время» написало о том, от чего и в пользу чего отказываются наши жители, на чем они экономят и какие выводы из этого следуют.

По официальному прогнозу Минэкономразвития России, инфляция в стране в 2023 году ожидается на уровне 5,5%. Центробанк прогнозирует ее в диапазоне 5—7%.

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Маргарита Головатенко