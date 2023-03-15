Годовая инфляция в России с 7 по 13 марта снизилась до 7,65%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Годовая инфляция в России с 7 по 13 марта замедлилась до 7,65% с 9,43% неделей ранее, инфляция составила 0,02%, сообщается в обзоре текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.



Дефляция в продовольственном сегменте продолжилась за счет удешевления плодоовощной продукции и возобновившегося снижения цен на остальные продукты питания. Что касается непродовольственных товаров, цены на отчетной неделе практически не изменились. В секторе услуг рост цен ускорился за счет роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития РФ, инфляция в России в 2023 году ожидается на уровне 5,5%. Банк России ожидает инфляцию в диапазоне 5—7%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Годовая инфляция в России на неделе с 21 по 27 февраля замедлялась до 11,01% с 11,36%. На неделе с 21 по 27 февраля 2023 года цены снизились на 0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко