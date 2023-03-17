Индекс потребительской активности в Татарстане — один из самых низких в России

Жители республики в марте 2023 года ужались в расходах на духовную пищу в пользу цветов и подарков

Как выяснило «Реальное время», татарстанцы в этом году резко начали экономить на собственном здоровье, домашних животных и книгах, зато увеличили траты на «красивую жизнь» — путешествия, рестораны, цветы. В марте, по данным Росстата и ВШЭ, в республике наблюдается спад потребительской активности по отношению к аналогичному периоду 2022-го, так что в общероссийском рейтинге Татарстан оказался в аутсайдерах — на 7-м месте с конца. «Реальное время» — о том, от чего и в пользу чего отказываются наши жители, на чем они экономят и какие выводы из этого следуют.

Когда лучше меньше



Мало читающий книги, равнодушный к животным, фанат путешествий и гурман — таким рисуется среднестатистический татарстанец сквозь призму исследований динамики покупательского спроса. Такой вывод напрашивается при сопоставлении значений индекса потребительской активности жителей республики в разных сферах.

При этом налицо любопытный нюанс. Резко — на целых 60 % — упали суммы, уплаченные нашими путешественниками в гостиницах. То есть они либо выбирали отели подешевле, либо находили альтернативу, например, в виде съемного жилья. Поэтому нельзя утверждать, что жители республики в путешествиях начали изо всех сил экономить на комфорте — возможно, многие из них просто нашли способ комфортно разместиться на отдыхе за меньшие деньги.

А вот что бесспорно — это факт экономии на связи, потому что за телефон и интернет сегодня крайне сложно расплатиться наличными. Объясним и не вызывает сомнений факт жесткой экономии на автоуслугах: ремонт автомобиля в нынешней экономической ситуации бьет по карману, даже если для него используются так называемые контрактные запчасти — с авторазборов. Поэтому ремонтируют авто реже — только когда уже в прямом смысле дальше ехать некуда. При этом на авторазборе также чаще расплачиваются наличными, так что эти расходы при анализе структуры трат не учитываются. Ну а что касается входящих в эту же категорию услуг автомоек, то экономия на них прямо-таки напрашивается: грязь на кузове и салоне на скорость движения, как шутят автомобилисты, не влияет.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Зато произошло резкое, без одного процента на четверть, уменьшение трат на аптеки — читай, на покупку лекарств. А это уже серьезная проблема — люди экономят на здоровье. Нулевую динамику трат на медицинские услуги по сравнению с предыдущим годом также стоит расценивать как негативную: с учетом общего роста цен и тарифов, этот ноль говорит о том, что за прежние деньги потребители приобретают меньше услуг.

О том же может свидетельствовать и незначительный, в пределах 4 процентов, рост индекса потребительской активности в части покупки железнодорожных билетов, оплаты образовательных услуг и услуг салонов красоты.

И, наконец, падение индекса потребительской активности в сфере транспорта, авиаперелетов и в части покупки топлива говорит о том, что жители республики стали меньше пользоваться транспортом — любым. Без крайней нужды теперь не катаются, а сидят на месте — деньги экономят.

Ну и вместо примечания. Говоря о динамике и структуре трат не только татарстанцев, а всех жителей России в марте, необходимо учитывать, что именно в этом месяце цветов и подарков, подарочных сертификатов в салоны красоты покупается значительно больше, чем в другие времена года. А еще на 8 Марта представительниц прекрасного пола зовут в рестораны, кино и — если средства позволяют — даже увозят в романтические путешествия.

Фото: Антон Журавлев/realnoevremya.ru

Дальше ужиматься некуда

В целом же индекс потребительской активности в Татарстане на марте 2023 года составил 4,8 и оказался ну очень низким на фоне других регионов. Республика заняла в рейтинге регионов всего-навсего 71-е место из 78, опередив лишь Курганскую область, Адыгею, Калмыкию, Хакасию, Якутию и аутсайдера — Архангельскую область. Утешаться, конечно, можно тем, что и Москва в этом рейтинге оказалась недалеко — на 64-м месте с индексом 5.0. А самыми расточительными оказались жители Удмуртии, Ростовской и Волгоградской областей — у всех трех регионов индекс потребительской активности составил 5,8.

При этом по отношению к марту 2022 года Татарстан упал ненамного — за год индекс потребительской активности снизился на 0,9, тогда как у антилидера, Москвы, падение составило 2,3. В Московской области — 2,1, а в Санкт-Петербурге и Приморском каре — 2. Самой же стабильной в этом плане оказалась Калмыкия — за год индекс потребительской активности упал там всего на 0,4, притом что сейчас эта республика идет вровень с Татарстаном (индекс на март 2023-го равен 4,8).



Спад потребительской активности — это всегда сигнал о падении реальных доходов граждан. Экономить люди начинают и тогда, когда повышается риск потери работы. Главная же причина того, что индекс потребительской активности татарстанцев в 2023 году по отношению к предыдущему году изменился незначительно, лежит на поверхности: люди насколько возможно ужались в тратах еще со времен ковида, когда резко потеряли в доходах (а некоторые и вовсе их лишились).

Кому в кризис хорошо

Что же касается бизнеса, то в феврале 2023 года в Татарстане лучше всех набирали обороты строительство и сфера ЖКХ. В первом случае роль сыграло подорожание стройматериалов, во втором, поскольку сфера эта регулируемая, — «досрочное» повышение тарифов, которое прошло по всей стране. Логично, что вместе со стоимостью недвижимости выросли и обороты риелторов. А рост оборотов в такой сфере, как образование, можно объяснить постковидным развитием рынка дистанционных платных образовательных услуг.

В остальных сферах рост оборотов по отношению к прошлому году оказался незначительным, а то и вовсе упал. Вполне логично, что, если спала покупательская активность, упали и обороты компаний, оказывающих медицинские услуги. По такой же причине упали обороты в торговле автомобилями — сказался уход западных компаний и резкий рост цен на те марки, которые остались на рынке.

Спад в добывающей промышленности — безусловно, связан с падением объемов экспорта нефти и газа на фоне введенного ЕС нефтяного эмбарго, санкций и прекращение поставок газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток-1». Падение оборотов в обрабатывающей промышленности — также результат санкций и разрыва логистических цепочек.

«Мы не обладаем полной информацией»



— Мы полагаем, к примеру, что люди стремятся заботиться о своем здоровье, однако на практике люди зачастую ведут нерационально. Поэтому обосновать, почему они экономят на лекарствах, а не на туристических поездках, достаточно сложно, — говорит эксперт Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. — Кроме того, надо учитывать, что рейтинги выстраивались на основании информации об определенных транзакциях. Возможно, в этот период осуществлялись какие-то переводы, еще какие-то действия, о которых мы не обладаем полной информацией.

Григорьев подчеркнул: говоря о потребительской активности в любом регионе, следует принимать во внимание общие доходы, а точнее:

— Надо оценивать, как менялся ВВП — сколько стоимости было создано в течение года. Если мы создаем ее больше, чем раньше, то и потребительская активность растет, если меньше, то она падает. И надо смотреть, в каких областях создается новая стоимость. В прошлом году, например, всплеск был в добывающем секторе, большая доля была военных расходов, выплат мобилизованным. Эти деньги распределяются неравномерно. И тратятся неравномерно, ведь в этом смысле очень сложно говорить о том, кто такой «средний татарстанец», «средний москвич». Мы не знаем, из каких источников формируется доход домохозяйств, а это также влияет на траты. Кроме того, достаточно много людей выехали — и этим можно объяснить падение потребительской активности. Объяснений может быть много, однако сама ситуация — как «черный ящик», каждая приведенная причина могла повлиять на потребительскую активность, а могла и не повлиять.

По словам Григорьева, номинально при росте цен на ту или иную продукцию наблюдается и рост оборотов, однако на самом деле наблюдаемые нами процессы на порядок сложнее:

— Динамика инфляции не бывает столь же однородной и информативной. Такое объяснение может быть принято лишь частично, поскольку при росте цен предприятия могут за необходимую продукцию заплатить больше, а могут, например, думая о долгосрочной перспективе, запустить собственное производство. Но в масштабах национальной экономики информация о динамике позволяет сделать прогноз, скажем, экономических результатов года. Например, можно говорить, что и в этом году, и в ближайшие лет 10 доходы от добывающих отраслей будут намного ниже, чем в прошлые годы.