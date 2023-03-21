В Татарстане при неблагоприятном сценарии половодья в зоне подтопления окажутся 13,6 тысячи человек

При неблагоприятном сценарии весеннего половодья в Татарстане в зону подтопления могут попасть территории 220 населенных пунктов в 39 муниципалитетах, стало известно сегодня в ходе заседания КЧСПБ РТ по о подготовке к паводку 2023 года.



При развитии такого сценария в зоне подтопления окажутся 13,6 тысячи человек, десять социально значимых объектов, 47 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста и три объекта экономики.

Как указали в МЧС республики, если негативный прогноз будет сбываться, районам предлагается переходить в режим повышенной готовности. В случае начала подтоплений следует переходить в режим чрезвычайной ситуации немедленно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

19 марта в селе Турминском Кайбицкого района Татарстана освободили от воды 16 приусадебных участков. Их подтопило из-за повышения уровня воды на реке Кубне.



Улицы Казани в начале прошлой недели уже успели утонуть в тающем снегу. Ночной дождь и плюсовая температура лишь ускорили процесс, создав аварийные ситуации на дорогах, остановив трамвайное движение, а также затопив подвалы и переходы. Власти столицы Татарстана оказались не готовы противостоять стихии, а ее жители попросту не могут выйти из дома. Чего ожидать от погоды и какие проблемы необходимо решать прямо сейчас — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко