В Кайбицком районе Татарстана освободили от воды 16 приусадебных участков

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В селе Турминском Кайбицкого района Татарстана освободили от воды 16 приусадебных участков. Их подтопило из-за повышения уровня воды на реке Кубне, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

— Удалось организовать эффективное взаимодействие по минимизации ущерба, ликвидации последствий подтопления и пропуску поступающей воды. Для сил и средств Кайбицкого звена территориальной подсистемы РСЧС был введен режим повышенной готовности, — рассказали в ведомстве.

В результате проведенных работ с привлечением тяжелой техники по расширению и углублению траншеи для пропуска воды произошло активное снижение уровня подтопления. Все затопленные участки освободились от воды.

Фото: МЧС РТ

Напомним, 16 марта из-за повышения уровня воды на реке Шешме в Новошешминском районе Татарстана подтопило низководный мост. Водителям рекомендовали использовать объездные пути, чтобы попасть в населенный пункт Слобода Архангельская.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов