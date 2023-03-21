В Челнах возбудили дело по факту реализации контрафактного алкоголя

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве и (или) обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч. 2 ст. 171.3 УК РФ) — в городе обнаружили магазин, в котором продавали такой алкоголь, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



Сотрудники полиции изъяли из магазина разные наименования алкоголя — водку, вино и коньяк. В дальнейшем установили склад, где обнаружили и изъяли 2,6 тысячи литров алкоголя с признаками контрафакта.

Максимальное наказание, предусмотренное по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, — лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объемы реализации алкоголя в Татарстане в 2022 году, несмотря на санкции, остались на уровне 2021-го. Плановые проверки бизнеса были приостановлены, итог — возбуждение административных дел усложнилось. Инспекторы Госалкогольинспекции совместно с МВД перекрыли восемь каналов поставок нелегального алкоголя из Самарской, Нижегородской областей, Удмуртии, Башкортостана и Грузии. В минувшем году в Татарстане суррогатом отравились 609 человек, из них 218 скончались.

По итогам первого полугодия 2022 года объемы продаж алкогольной продукции в регионе выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,75 млн дал. Показатели роста оказались рекордными за последние 9 лет. За первые 6 месяцев зарегистрировали 346 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями — на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

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Маргарита Головатенко