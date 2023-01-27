В Татарстане в 2022 году суррогатом отравились 609 человек из них 218 скончались

Фото: кадр видео/ТНВ

Объемы реализации алкоголя в Татарстане в 2022 году, несмотря на санкции, остались на уровне 2021-го. Плановые проверки бизнеса были приостановлены, итог — возбуждение административных дел усложнилось, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Основной акцент, как и у всех федеральных и республиканских контролирующих органов, был направлен на профилактические мероприятия, проведение профилактических визитов. Из общего числа ввезенного и проверенного алкоголя забракованы 80 тысяч декалитров, или 2,3% от всей проверенной продукции, — рассказал руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

Инспекторы, совместно с МВД, перекрыли восемь каналов поставок нелегального алкоголя из Самарской, Нижегородской областей, Удмуртии, Башкортостана и Грузии. Самый крупный выявили в марте: у казанца, реализовывавшего контрафакт на территории республики, после задержания изъяли 6 тысяч литров суррогата. Поступал алкоголь из Самарской области. Из офисов и складских помещений изготовителя из незаконного оборота при обысках изъяли 120 тонн спиртосодержащей продукции. Не был допущен не только сбыт в Татарстане, но и по всей России.

В минувшем году в Татарстане суррогатом отравились 609 человек, из них 218 скончались. 39 случаев отравления в девяти муниципалитетах — детские отравления, это на десять случаев больше, чем в 2021-м. Один из упомянутых детских случаев был летальным — в Бугульминском районе скончалась 14-летняя девушка. Цифры остаются высокими. Чаще всего травятся этанолом.

Только за неделю с 6 по 13 января в Татарстане были зафиксированы 80 случаев отравлений химической этиологии, что выше уровня прошлой недели в 2,6 раза (34 случая). Из случайных отравлений 45% были с целью опьянения, из-за ошибочного приема — 9%, случайные — 41%, пищевые немикробные — 5%. Из преднамеренных отравлений на неделе случаи с целью совершения суицида составили 38%, с целью одурманивания — 62%.

По итогам первого полугодия 2022 года объемы продаж алкогольной продукции в регионе выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,75 млн дал. Показатели роста оказались рекордными за последние 9 лет. За первые 6 месяцев зарегистрировали 346 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями — на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

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Маргарита Головатенко