В Татарстане выросло число отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане за первые шесть месяцев 2022 года зарегистрировали 346 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего татарстанцы отравлялись этанолом — на него приходится 75,4% случаев из всех зарегистрированных в первом полугодии, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

На метанол в структуре алкогольных отравлений в январе-июне 2022 года пришлось 5,5% случаев, на неуточненный спирт неуточненным– 17,3%, в том числе суррогатами алкоголя — 8,3%. По 0,9% составили отправления 2-пропанолом и другими спиртами.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане во втором квартале 2022 года зафиксировано 726 острых отравлений химической этиологии. Мужчины отравляются в два раза чаще женщин — 67% против 33%. Более половины отравившихся — безработные (52,8%).



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Татьяна Демина