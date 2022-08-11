Продажи алкоголя в Татарстане стали рекордными за последние 9 лет

В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года объемы продаж алкогольной продукции выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,75 млн дал, сообщает «Коммерсант».



Продажи алкоголя выросли во всех муниципалитетах региона — больше всего в Пестречинском (+19%), Верхнеуслонском (+17%), Новошешминском (+16%) и Тукаевском (+15%) районах, а еще в Лаишевском и Кайбицком районах на (+13%), в Спасском (+12%) районах. Рост продаж в 5% зафиксирован в Набережных Челнах, в 4% — в Казани. Небольшой прирост зафиксировали в Тюлячинском и Мамадышском районах — на 2%.

Показатели роста оказались рекордными за последние 9 лет. Это объясняется сокращением продаж алкоголя за предыдущие годы. Минимум зафиксировали в 2015-м — 2,57 млн дал.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане во втором квартале 2022 года количество острых отравлений химической этиологии составило 726. Основные причины острых отравлений среди взрослых: алкоголь и спиртосодержащая продукция — 26,4%.



В мае министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал развивать инициативы по ограничению продаж алкоголя. Он подчеркнул, что алкоголь наносит ущерб социальной жизни и семье.

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Маргарита Головатенко