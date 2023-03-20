На первых весенних ярмарках казанцы скупили продукции на 54 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 18 марта на первых весенних сельскохозяйственных ярмарках реализовали продукцию на 54 миллиона рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.

По его словам, на субботних ярмарках казанцы могут купить фермерскую продукцию по социально-ориентированным ценам. Приобрести можно овощи, мясо и товары для нужд подсобного хозяйства.

Руслан Фазылянов напомнил, что в Казани ярмарки проходят по 15 адресам. В частности, для этих целях подготовлена площадка в Юдино по ул. Революционной.

Скриншот трансляции

Казанцы могут узнать подробнее о местах проведения ярмарок, режиме работы, ассортименте по телефону «горячей линии» — (843) 223-27-82 (добавочный 84331).

Напомним, сезон традиционных сельскохозяйственных ярмарок в Казани продлится до 22 апреля. Они будут проходить каждую субботу.



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Татьяна Демина