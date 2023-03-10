Сезон весенних сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане продлится до 23 апреля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане этой весной традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки, сезон которых стартует 18 марта, продлятся до 23 апреля. Об этом говорится в распоряжении кабмина республики.

Ярмарки проводятся по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Их цель — обеспечение населения республики сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами повседневного спроса.

Минсельхозпроду Татарстана и муниципальным властям поручено обеспечить их завоз в места проведения ярмарок. Главному управлению ветеринарии кабмина республики необходимо обеспечить контроль за реализацией продукции животного происхождения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О том, что традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки стартуют 18 марта, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минсельхозпрода республики 7 марта. В прошлом году их организовали 22 раза.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина