Сезон весенних сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане продлится до 23 апреля
В Татарстане этой весной традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки, сезон которых стартует 18 марта, продлятся до 23 апреля. Об этом говорится в распоряжении кабмина республики.
Ярмарки проводятся по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Их цель — обеспечение населения республики сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами повседневного спроса.
Минсельхозпроду Татарстана и муниципальным властям поручено обеспечить их завоз в места проведения ярмарок. Главному управлению ветеринарии кабмина республики необходимо обеспечить контроль за реализацией продукции животного происхождения.
О том, что традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки стартуют 18 марта, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минсельхозпрода республики 7 марта. В прошлом году их организовали 22 раза.
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