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В Казани сельскохозяйственные ярмарки пройдут на 15 торговых площадках

09:57, 17.03.2023
В Казани сельскохозяйственные ярмарки пройдут на 15 торговых площадках
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В субботу, 18 марта, в Казани стартуют весенние сельскохозяйственные ярмарки. Продукцию представят 18 агропромышленных организаций и предприятия 22 районов республики.

Торговля развернется с 6 до 12 часов на площадках шести районов города.

Авиастроительный район:

  • ул. Дементьева, 7;
  • ул. Беломорская, 69;
  • ул. Ленинградская, 27.

Вахитовский район:

  • ул. Татарстан, 53;
  • ул. Чехова, 2.

Кировский район:

  • ул. Краснококшайская, 150/2;
  • ул. Революционная, 12;
  • ул. Батыршина, 20.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ново-Савиновский район:

  • пр. Х. Ямашева, 71а;
  • ул. Лаврентьева, 10.

Приволжский район:

  • ул. Р. Зорге, 66;
  • ул. Ю. Фучика, 72.

Советский район:

  • ул. Аграрная, 2;
  • ул. Липатова, 7.

В микрорайоне «Салават купере» сельхозярмарка пройдет на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.

Напомним, сезон сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане продлится до 23 апреля. Их цель — обеспечение населения республики сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами повседневного спроса.

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Айрат Назипов
Бизнес Татарстан

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