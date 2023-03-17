В Казани сельскохозяйственные ярмарки пройдут на 15 торговых площадках
В субботу, 18 марта, в Казани стартуют весенние сельскохозяйственные ярмарки. Продукцию представят 18 агропромышленных организаций и предприятия 22 районов республики.
Торговля развернется с 6 до 12 часов на площадках шести районов города.
Авиастроительный район:
- ул. Дементьева, 7;
- ул. Беломорская, 69;
- ул. Ленинградская, 27.
Вахитовский район:
- ул. Татарстан, 53;
- ул. Чехова, 2.
Кировский район:
- ул. Краснококшайская, 150/2;
- ул. Революционная, 12;
- ул. Батыршина, 20.
Ново-Савиновский район:
- пр. Х. Ямашева, 71а;
- ул. Лаврентьева, 10.
Приволжский район:
- ул. Р. Зорге, 66;
- ул. Ю. Фучика, 72.
Советский район:
- ул. Аграрная, 2;
- ул. Липатова, 7.
В микрорайоне «Салават купере» сельхозярмарка пройдет на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.
Напомним, сезон сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане продлится до 23 апреля. Их цель — обеспечение населения республики сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами повседневного спроса.
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