В Казани за 2023 год капитально отремонтируют 195 многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Казани капитальный ремонт проведут в 195 домах, в которых проживает в общей сложности почти 50 тысяч человек. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Среди домов, вошедших в программу капремонта на этот год, 47 малоэтажных (2—4 этажа), 66 домов высотой 5—9 этажей и 80 высотных домов (свыше 10 этажей). В списке два объекта культурного наследия по ул. Театральной, 5 и по ул. Ленина, 31.

Скриншот трансляции

Работы включают в себя ремонт крыш в 64 домах, фасадов, замену 116 лифтов в 48 домах. В одном доме проведут ремонт дымоходов и вентиляционных каналов.

Напомним, на финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах власти Татарстана предусмотрели 4,9 млрд рублей. Сумма рассчитана на 2023 год.

Власти Татарстана также утвердили дорожную карту по обеспечению финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Она распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024-го.



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Татьяна Демина