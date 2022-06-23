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Путин заявил, что Россия продолжит развивать тесное партнерство со странами БРИКС

16:01, 23.06.2022
Путин заявил, что Россия продолжит развивать тесное партнерство со странами БРИКС
Фото: kremlin.ru

Россия готова и далее развивать тесное партнерство со странами БРИКС. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите объединения.

— Россия готова и далее развивать тесное многоплановое взаимодействие со всеми партнерами по объединению и вносить свой вклад в повышение его роли в международных делах, — приводит «РИА Новости» его слова.

В саммите принимают участие президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса, глава КНР Си Цзиньпин.

Вчера президент России Владимир Путин объявил о проработке вопроса создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС. На данный момент уже ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов.

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Татьяна Леухина
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