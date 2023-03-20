В Казани стартует суд над организатором и капитаном «подводного рейса»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Кировский суд Казани приступает к рассмотрению уголовного дела о водной прогулке на катере «Казанец-1», которая минувшим летом закончилась затоплением судна. На заседание заблаговременно прибыли обвиняемые капитан Владимир Грибков и Владимир Казаков, которого считают организатором тура, передает с места журналист «Реального времени».



Грибкову предъявили нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ), Казакова — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Оба обвинения предусматривают максимальное наказание в 2 года лишения свободы.

Вину на предварительном следствии частично признали оба. Казаков от комментариев сегодня отказался. А Грибков в разговоре с «Реальным временем» отметил: признается лишь в том, что взял пассажиров сверх нормы. С его слов, одной из возможных причин затопления была обнаруженная после подъема дыра небольшого диаметра в корме. Это техническое отверстие просто забыли закрыть, установили позже эксперты.

По версии следствия, 10 июля 2022 года обвиняемые провели речную прогулку для 28 человек, хотя достоверно знали — катер «Казанец-1» вмещает 12 человек и на борту отсутствует достаточное количество спасательных средств. Судно отчалило от лодочной станции «Волжская гавань» в районе Аракчино в 10 часов 15 минут, имея крен на левый борт. Вместе с членами экипажа на нем было 30 человек, тем не менее катер добрался на другой берег Волги и после стоянки между поселками Моркваши и Печище отправился назад в 16.30. Отплыли задним ходом, волна захлестнула корму — катер начал тонуть, и в скором времени полностью ушел под воду и перевернулся. Все люди спаслись.

«Как только поступил звонок от пассажиров, они сказали, что тонут, тут же прилетел на катере и оказал помощь в спасении», — рассказывал после задержания бизнесмен Казаков, ранее работавший в структурах МЧС, включая Госинспекцию по маломерным судам. «Был мотористом-рулевым, возил инспекторов, сам освидетельствованием маломерных судов не занимался», — подтверждал подозреваемый, занимавшийся рекламой водных развлечений на нескольких сайтах. По данным СК, ранее Казаков организовывал речные рейсы на теплоходе «Трио», собственник которого Александр Борисов в 2022 году был наказан уголовным штрафом 60 тысяч рублей за вывоз 44 человек на теплоходе с неисправным двигателем и при нехватке средств спасения.

Силовики считают причиной случившегося 10 июля перегруз и плохое техническое состояние плавсредства, отмечая, что трагедия произошла едва не в 11-ю годовщину со дня крушения дизель-электрохода «Булгария», когда погибли 122 человека.



В розыск по этому делу сотрудники следствия объявляли и владельца катера — Михаила Морозова, бывшего совладельца компаний «Волгасудоремонт» и «Эко продукт Дрожжаное». Когда он нашелся и явился к силовикам сам, дело против него возбуждать не стали.

Ущерб пассажиров «Казанца-1» оценен в 1 млн рублей с лишним — ввиду пришедших в негодность в воде мобильных телефонов и других личных вещей.

«Казанец-1» построен уже в постсоветский период — в 1994 году. В аварийной ситуации он оказался второй раз за год — в сентябре 2021-го сел на мель в 200 метрах от берега напротив Храма всех религий в Аракчино. На тот момент нормативная нагрузка превышена не была — 11 пассажиров и два члена экипажа.

Дело рассматривалось в особом порядке и уже сегодня дошло до приговора. В чем обвиняемые каялись на суде, какого наказания просил для них прокурор и кем теперь работает организатор «подводного рейса» — в репортаже «Реального времени».

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Ирина Плотникова