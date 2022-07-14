СК объявил в розыск Михаила Морозова — владельца затонувшего в Казани судна

Владелец затонувшего на Волге катера «Казанец-1» Михаил Морозов скрывается от следствия. Об этом сегодня на заседании Московского райсуда Казани заявил представитель Татарской транспортной прокуратуры. По данным источников «Реального времени», СК объявил судовладельца в розыск еще 10 июля.



На заседании рассматривается вопрос по избранию домашнего ареста организатору «подводного тура» Владимиру Казакову. Из выступления двух сотрудников СК стало известно: на данный момент по делу привлекаются три человека — капитан Владимир Грибков, организатор поездки Владимир Казаков и владелец судна Михаил Морозов.

Также было озвучено, что в деле о «подводном рейсе» могут появиться новые подозреваемые из числа капитанов, занимавшихся перевозками при организации серых водных туров.

Ранее СК засветил связи подозреваемого Казакова в МЧС и ГИМС.

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Ирина Плотникова