Киев выступил за расширение зерновой сделки на порты Николаева

Украина предлагает расширить зерновую сделку на порты Николаевской области, заявил представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица.



По его словам, зерновую сделку следует продлить после истечения срока ее действия 18 марта на 120 дней, как предусмотрено соглашением, или на бессрочный период, сообщает ТАСС.

О продлении зерновой сделки накануне рассказали в МИД России. Договор не предполагает каких-либо специальных механизмов продления.

Фото: flickr.com

Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней 13 марта. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин объяснил, что решение продлить зерновую сделку только на 60 дней связано с отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продление зерновой сделки «жестом доброй воли». Накануне он подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.

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Маргарита Головатенко