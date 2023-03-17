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В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на 60 дней

13:17, 17.03.2023
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на 60 дней
Фото: pxhere.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца. Его цитирует RT.

— Россия продлевает сделку на 60 дней, — сказал Песков.

Фото: kremlin.ru

О продлении зерновой сделки накануне рассказали в МИД России. Договор не предполагает каких-либо специальных механизмов продления.

Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней 13 марта. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин объяснил, что решение продлить зерновую сделку только на 60 дней связано с отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений. Позднее Дмитрий Песков назвал продление зерновой сделки «жестом доброй воли».

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Айрат Назипов
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