СМИ: в парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Фото: Максим Платонов

Президиум Великого национального собрания (парламента) Турции внес протокол о вступлении Финляндии в НАТО, сообщает RT со ссылкой на телеканал TRT Haber.



Протокол о вступлении Финляндии в НАТО подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил телеканал.

Агентство Andalou сегодня сообщило, что Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на начало процесса ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По словам турецкого президента, финская сторона выполнила свою часть договоренностей и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации.

В начале февраля Эрдоган заявлял, что Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Свою позицию в данном вопросе турецкий лидер объяснил событиями в Стокгольме 21 января, когда основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством. Однако президент Турции подчеркивал, что страна положительно относится к Финляндии в вопросе вступления в Североатлантический альянс.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин отмечала, что страна сохраняет стремление вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией.

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Маргарита Головатенко