Власти Турции оценили ущерб от землетрясений в $80 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи рассказал о последствиях разрушительных землетрясений в стране. По его словам, ущерб составил порядка $80 млрд, пишет турецкое издание Milliyet.

Киришчи отметил — размер ущерба может вырасти. И добавил, что некоторые провинции стали производить продукцию на экспорт на 40% меньше.

Также он рассказал о состоянии города Адана. По словам министра, там находится 2 тысячи поврежденных зданий, которые необходимо снести.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой недели министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заявил, что из Стамбула переместят 1,5 млн жилых помещений в более безопасные районы.



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Айрат Назипов