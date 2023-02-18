ВОЗ призвала срочно выделить $84,5 миллиона на нужды Турции и Сирии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала в срочном порядке выделить $84,5 миллиона на поддержку здравоохранения Турции и Сирии, которые пострадали от землетрясений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.

Отмечается, что средства в основном пойдут на поставки медицинских материалов и лекарств.

Фото: wikimedia.org

Кроме того, меры поддержки со стороны ВОЗ будут включать: взаимодействие с группами по эпиднадзору и быстрому реагированию с целью обеспечения постоянного надзора и выявления инфекционных и респираторных заболеваний, передающихся через воду. ВОЗ запустит сети бригад скорой медицинской помощи, которые предоставят необходимые медицинские услуги нуждающимся. Также эксперты организации будут заниматься вопросами поддержки психического здоровья и психосоциального реагирования.

Накануне сообщалось, что число погибших от землетрясения в Турции составило 39 672 человека. Глава МВД республики Сулейман Сойлу также рассказал, что число пострадавших от стихийного бедствия, по последним данным, составляет 105 505 человек.

12 февраля Bloomberg сообщил, что в результате землетрясений в Турции экономика страны понесла ущерб в размере $84 миллиардов. Фатальные последствия стихийного бедствия привели власти Турции к решению полностью снести город Нурдагы в провинции Газиантеп, который чрезвычайно сильно пострадал от землетрясений.



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Антон Гаврилов