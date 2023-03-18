КНИТУ-КАИ проведет студенческий спортивный фестиваль за 665 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», КНИТУ-КАИ имени Туполева потратит чуть более 665 тысяч рублей на организацию и проведение летнего студенческого спортивного фестиваля. Предполагается, что мероприятие соберет не менее 600 человек на парковке КСК «КАИ Олимп», где пройдут соревнования на нескольких импровизированных спортивных площадках. Точная дата еще не определена, однако известно, что фестиваль состоится в период с мая по сентябрь текущего года.

Подрядчику предстоит организовать на парковке около 10 спортивных площадок по каждому из основных направлений этого фестиваля. Одним из них станет workоut, или уличная гимнастика. Площадка не имеет каких-либо особенных характеристик и будет предоставляться самим заказчиком.

Следующим направлением станет уличный футбол в формате 3 на 3. Для него будут возведены две сборные деревянные площадки длиной не менее 2 метров и шириной 1 метр. Также для проведения матчей закупят восемь мячей.

Третьим направлением станет стритбол, для которого установят не менее четырех стоек и закупят 12 мячей. На площадках размерами 15 на 11 метров нанесут меловую разметку.

Последним из направлений станет волейбол. Для него также установят четыре стойки и закупят шесть мячей. Уточняется, что матчи будут проходить по правилам пляжного варианта игры на поле размерами 16 на 8 метров.

Стоит отметить, что для болельщиков и гостей фестиваля будет предусмотрена фан-зона, в которой установят шесть точек с различными конкурсами и розыгрышем призов с символикой мероприятия. При этом там же устроят фотозону и полосу препятствий. Сопровождать соревнования будет профессиональный диджей со своим оборудованием мощностью не менее 2000 Вт, один ведущий и два творческих коллектива городского уровня.

Вместе с этим исполнителю также предстоит взять на себя проектирование и создание наград в виде акриловых кубков и медалей, а также дипломов и футболок. Кроме того, он же должен создать не менее 30 афиш и четырех баннеров.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в феврале сообщалось, что КНИТУ-КАИ потратит на организацию фестиваля художественного творчества студентов «Студенческая весна — 2023» 1,2 миллиона рублей.

Подрядчику было необходимо найти в Казани концертную площадку на пять дней (четыре конкурсных дня и один для гала-концерта) вместимостью не менее 750 человек. Отмечается, что она также должна иметь гардероб, не менее пяти грим-уборных для артистов, холл перед залом, а также комнату для работы жюри. Также на один день такая площадка понадобится для мероприятия в филиалах, но ее характеристики немного отличаются — зал на 200 человек, гардероб, три грим-уборных и комната жюри.

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Максим Кокунин