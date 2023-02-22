КНИТУ-КАИ потратит на организацию студвесны 1,2 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», КНИТУ-КАИ потратит на организацию фестиваля художественного творчества студентов «Студенческая весна — 2023» 1,2 миллиона рублей. Точных дат мероприятия пока нет, однако известно, что оно пройдет с марта по апрель.

Подрядчику необходимо найти в Казани концертную площадку на 5 дней (4 конкурсных дня и 1 для гала-концерта) вместимостью не менее 750 человек. Отмечается, что она также должна иметь гардероб, не менее 5 грим-уборных для артистов, холл перед залом, а также комнату для работы жюри. Также на 1 день такая площадка понадобится для мероприятия в филиалах, но ее характеристики немного отличаются — зал на 200 человек, гардероб, 3 — грим-уборных и комната жюри.

Что касается технической стороны, то тут райдер представляет собой следующее: 1 сценический генератор тумана, 3 пальчиковых батарейки, 3 микрофона-петлички и 6 обычных, 1 светодиодный экран 8 на 4,5 метра, 6 вентиляторов, а также 1 проектор.

В качестве жюри к работе на фестиваль будут привлечены четверо деятелей культуры и искусства по направлениям: музыка, театр, танец, режиссура.



Кроме того, исполнитель обязуется самостоятельно составить сценарий гала-концерта, обеспечить работу режиссерской и административно-технической групп, заняться созданием видеоконтента (ролики для 12 номеров по 3 минуты каждый), а также найти две фонограммы.

Вместе с этим исполнитель должен будет предоставить несколько комплектов костюмов для народного танца:

национальные женские костюмы — 8 комплектов (платье из легкого материала миди или макси длина, жилет, украшенный декоративными элементами на застежке «крючок» или «пуговицы», из плотной ткани на подкладке — размеры от 40 до 44);

национальные мужские костюмы — 6 комплектов (точные размеры будут обговариваться);

женский костюм для перфоманса — 6 комплектов (драп, размеры от 40 до 44);

мужской костюм для перфоманса — 6 комплектов (войлочная ткань, размеры от 46 до 54).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в прошлом году татарстанские студенты заняли первое место в общем зачете на Всероссийской студенческой весне для учащихся профессиональных образовательных организаций.

Мероприятие проходило с 3 июня в Челябинске. Участие в нем принимали 2 тысячи студентов из 70 регионов России. Татарстан представлял 81 человек, это была одна из самых многочисленных делегаций.

По результатам фестиваля республика выиграла 20 наград в направлениях: «Медиа», «Мода», «Театральное», «Арт», «Оригинальный жанр», «Танцевальное», «Инструментальное», «Вокальное», «Региональная программа» и общий зачет. В направлении «Региональная программа» Татарстан занял второе место, а в общем зачете — первое.



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Максим Кокунин