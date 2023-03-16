Зинэтула Билялетдинов о матче с «Адмиралом»: «Игра была непростая»

Фото: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.



По его словам, игра была непростой. Казанцы на это рассчитывали и готовились, однако есть моменты, над которыми еще предстоит поработать. Билялетдинов отметил, что «Адмирал» не стоит на месте: «Они изменили свою игру».

На вопросы журналистов о том, по каким причинам «Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы по ходу матча и почему были неудачные попытки забить в большинстве, тренер ответил — ребята работали нормально, но определенные моменты нужно улучшить.

Зинэтула Билялетдинов отметил, что понимает, как соперники изменили игру. Так он ответил на вопрос о схожести стилей тренера «Ак Барса» и Леонида Тамбиева:

— Я понимаю, что он делает, для меня это не ново. И то, что они сейчас поменяли, мне понятно. Надо просто правильно эту ситуацию принять, сделать выводы и перестроиться в каких-то вопросах.

В составе хозяев два очка набрал Станислав Галиев. Также голами отличились Александр Радулов и Никита Лямкин. «Ак Барс» повел в серии со счетом 1:0.

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Маргарита Головатенко