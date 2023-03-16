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«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в первом матче серии плей-офф КХЛ

21:59, 16.03.2023 1
«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Фото: кадр трансляции

ХК «Ак Барс» дома обыграл «Адмирал» из Владивостока, игра завершилась счетом 3:2 в пользу казанцев.

В составе хозяев два очка набрал Станислав Галиев. Также голами отличились Александр Радулов и Никита Лямкин.

«Ак Барс» повел в серии со счетом 1:0. Следующая игра казанцев против «Адмирала» пройдет 18 марта.

Фото: ХК «Ак Барс»

О том, чем так хорош Владивосток и какие проблемы перед серией у «Ак Барса», рассказывала спортивная редакция «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 мар
    Адмирал проиграл судьям. Держись Адмирал!
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