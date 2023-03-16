«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в первом матче серии плей-офф КХЛ
ХК «Ак Барс» дома обыграл «Адмирал» из Владивостока, игра завершилась счетом 3:2 в пользу казанцев.
В составе хозяев два очка набрал Станислав Галиев. Также голами отличились Александр Радулов и Никита Лямкин.
«Ак Барс» повел в серии со счетом 1:0. Следующая игра казанцев против «Адмирала» пройдет 18 марта.
О том, чем так хорош Владивосток и какие проблемы перед серией у «Ак Барса», рассказывала спортивная редакция «Реального времени».
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