В январе 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане достиг 99,2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Как выяснило «Реальное время», в январе 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане достиг 99,2 миллиарда рублей. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года он составлял 91,2 миллиарда.

При этом объем оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, составил 47 миллиардов рублей. За аналогичный период 2022 года — лишь 39,6 миллиардов.

Вместе с тем оборот непродовольственных товаров в январе текущего года находился на уровне 52,2 миллиарда, а в том же месяце 2022-го — 51,6 миллиарда.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Индекс физического объема (ИФО) розничной торговли составил всего 98,1%, в то время как в январе прошлого года он достигал 103,4%.

Что касается ИФО розничной торговли пищевыми продуктами, то здесь показатели выросли и в январе 2023 года они составляли 107,4%, тогда как в том же месяце прошлого года только 104,1%.

ИФО оборота непродовольственных товаров в этом году скатился до 90,9%, а в январе 2022-го достигал 103%.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как писало «Реальное время», объем розничной торговли в Татарстане в 2022 году достиг 1,22 триллиона рублей и по сумме это рекордная цифра за последние 5 лет: в 2021 году было 1,07 триллиона, в предыдущие годы — менее триллиона. Но эти «достижения» года легко объясняются инфляцией, которая впервые за многие годы превысила 11%.

Фактически татарстанский розничный рынок упал: индекс физического объема оборота розницы составил 96,9% к соответствующему периоду прошлого года, то есть розница сократилась на 3,1%.

Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала показатели розничной торговли Татарстана за последние 5 лет. Существенный вклад в снижение розничного рынка внес непродовольственный сектор, который рухнул на 8,9%. Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами составил 91,1%.

Продажи продуктов питания, напротив, выросли на 4,8%. Доля непродовольственного сектора в общем объеме розницы по итогам года снизилась с 57,2% до 53,4%, а доля торговли пищевыми продуктами выросла с 42,8% до 46,6%.

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Максим Кокунин