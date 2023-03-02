Объем розничной торговли в Татарстане достиг рекордных 1,22 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Объем розничной торговли в Татарстане в 2022 году достиг 1,22 трлн рублей, и по сумме это рекордная цифра за последние 5 лет: в 2021 году было 1,07 трлн рублей, в предыдущие годы — менее триллиона. Но эти «достижения» года легко объясняются инфляцией, которая впервые за многие годы превысила 11%.

Фактически татарстанский розничный рынок упал: индекс физического объема оборота розницы составил 96,9% к соответствующему периоду прошлого года, то есть розница сократилась на 3,1%.

Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала показатели розничной торговли Татарстана за последние 5 лет.

Существенный вклад в снижение розничного рынка внес непродовольственный сектор, который рухнул на 8,9%. Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами составил 91,1%.

Продажи продуктов питания, напротив, выросли на 4,8%. Доля непродовольственного сектора в общем объеме розницы по итогам года снизилась с 57,2% до 53,4%, а доля торговли пищевыми продуктами выросла с 42,8% до 46,6%.



Юлия Гараева