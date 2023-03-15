Казанские экологи остановили незаконную засыпку оврага отходами грунта в поселке Алтан

В поселке Алтан Приволжского района Казани неизвестные пытались засыпать овраг отходами грунта с помощью спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

— Инспекторы остановили несанкционированные работы, а специалисты лаборатории Минэкологии произвели отбор проб почвы для определения загрязняющих веществ. Общая площадь загрязнения составила 25 кв.м, — рассказали в министерстве.

Сейчас в министерстве выясняют владельцев спецтехники, а также собственников земельных участков. В их адрес будут направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства и ликвидации несанкционированного складирования отходов.

Фото: Минэкологии Татарстана (скриншот видео)

11 марта в деревне Чершелы Тукаевского района Татарстана произошел незаконный сброс жидких отходов на сельскохозяйственные поля. Загрязнение почвы произошло в результате разгерметизации трубы, с помощью которой ООО «Камский бекон» перекачивал жидкие отходы животноводства. В тот же день сотрудники предприятия «Камский бекон» локализовали разлив с помощью обваловки. Было установлено, что жидкость в реку Буклы не попадает.



Позже стало известно, что сотрудники предприятия нарушили целостность обваловки. В районе сброса загрязненных сточных вод в реку Буклы был проведен отбор проб сточной воды и природной воды реки.

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Айрат Назипов