В Минэкологии Татарстана взяли на особый контроль сброс жидких отходов предприятием «Камский бекон»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Минэкологии взяли на особый контроль ситуацию со сбросом жидких отходов в Тукаевском районе Татарстана. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе министерства, произошедший на прошлой неделе инцидент с загрязнением почвы получил продолжение.

11 марта в деревне Чершелы Тукаевского района Татарстана произошел незаконный сброс жидких отходов на сельскохозяйственные поля. Загрязнение почвы произошло в результате разгерметизации трубы, с помощью которой ООО «Камский бекон» перекачивал жидкие отходы животноводства.

В тот же день сотрудники предприятия «Камский бекон» локализовали разлив с помощью обваловки. Было установлено, что жидкость в реку Буклы не попадает.

Фото: eco.tatarstan.ru

— 14 марта на горячую линию поступил звонок от жителя д. Чершелы. По словам мужчины, сотрудники предприятия нарушили целостность обваловки, — рассказали в министерстве.

На место происшествия выехали экологи. В районе сброса загрязненных сточных вод в реку Буклы был проведен отбор проб сточной воды и природной воды реки. По результатам исследований будет определен ущерб, нанесенный водному объекту. Также специалисты Минэкологии проводят отбор проб воздуха в зоне разлива с помощью передвижной экологической лаборатории.



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Айрат Назипов