Экологи выявили незаконный сброс жидких отходов на поля в деревне Тукаевского района Татарстана

В деревне Чершелы Тукаевского района Татарстана произошел незаконный сброс жидких отходов на сельскохозяйственные поля. Об этом рассказали в Минэкологии и природных ресурсов РТ.

— Загрязнение почвы произошло в результате разгерметизации трубы, с помощью которой ООО «Камский бекон» перекачивал жидкие отходы животноводства. Для предотвращения попадания загрязненных стоков в водный объект разлив был локализован сотрудниками ООО «Камский Бекон», — отметили в министерстве.

Предприятие «Камский Бекон» подлежит федеральному государственному экологическому надзору. По этой причине материалы по факту загрязнения почвы были переданы в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как добавили в ведомстве, специалисты повторно выехали на место. На момент обследования территории угроза попадания жидких отходов в водный объект отсутствовала.

Прошлым летом в Альметьевске горожане сообщили о загрязнении каскада прудов, примыкающих к реке Степной Зай. Водоем покрылся белой пленкой. Ответственность за экологическое ЧП возложили на казанское ООО «Фортэкс». Во время ремонтных работ работники этой фирмы, как выяснили проверяющие, сливали строительные отходы в пруд, где водятся утки и рыба.

После обращений жителей к экологам, в прокуратуру и Минэкологии РТ было проведено расследование, в ходе которого и определили виновника ЧП. На нарушителя природоохранного законодательства завели административное дело и наложили штраф в размере 50 тыс. рублей. Однако строительная фирма с наказанием не согласилась и решила подать иск в адрес Юго-Восточного отделения Минэкологии республики с требованием признать незаконным его решение.

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Айрат Назипов