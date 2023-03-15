Саудовская Аравия не будет продавать нефть странам, которые введут потолок цен на саудовские поставки

Саудовская Аравия приняла решение не продавать нефть странам, которые введут потолок цен на саудовские поставки. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.



— Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти, — приводит ТАСС его слова.

Он также отметил, что абсолютно неудивительно, если другие государства поступят так же. Соответствующее заявление он сделал, комментируя антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который предполагает, что правительство США сможет предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.

Министр подчеркивает, что если закон примут — на рынке нефти, вероятнее всего, появится дисбаланс спроса и предложения, что «подорвет» стабильность рынка и инвестиции в нефтяную отрасль. А это, в свою очередь, приведет к тому, что мировое предложение будет сильно отставать от будущего спроса.



Кроме того, он также раскритиковал политику ограничения цен на нефть, поскольку она провоцирует волатильность на рынках и тормозит развитие отрасли

Министр отметил, что альянс ОПЕК+ «приложил все усилия и добился успеха» в обеспечении стабильности мирового энергетического рынка.

В начале февраля страны ЕС достигли договоренности об уровне потолка цен на российские нефтепродукты. Потолок на дизель установлен на уровне $100 за баррель. На дисконтные нефтепродукты — $45 за баррель. Лимиты цен введены с 5 февраля с транзитным периодом в 55 дней.



Однако позже Евросоюз сделал некоторые исключения из эмбарго на российские нефтепродукты и из предусмотренного им ценового потолка для поставок в третьих стран. Таким образом, из-под санкций были выведены нефтепродукты, произведенные из российской нефти не в России.



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Илина Хакимова